「新馬戦」（２６日、東京）５番人気のエゴンウレア（牝２歳、父ミスチヴィアスアレックス、母グッドレインボー、美浦・小手川）が接戦をものにした。中団の外めを追走し、直線半ばからエンジン点火。内外離れたゴール前は写真判定となり、２着ジュニートワンに鼻差で競り勝った。大野は「ダート血統と聞いていましたが、バネがあっていい馬ですね。立ち回りも上手でしたし、渋った馬場も苦にしませんでした」と内容を評価し