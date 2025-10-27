◇SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク10―1阪神（2025年10月26日みずほペイペイD）○…ソフトバンクが1勝1敗のタイに戻した。1勝1敗のシリーズは通算36度目。過去35度のうち、●○スタートのVが18度、○●のVが17度とほとんど互角だ。なお、ソフトバンクの●○スタートは今回で5度目。過去4度のうち南海時代の55、66年はV逸も、ソフトバンクとなった14、18年の直近2度は日本一に輝いている。