札幌・中央警察署は2025年10月26日、札幌市東区の自称・会社員の男（46）を性的姿態等撮影の疑いで逮捕したと発表しました。男は同日午後10時6分ごろ、札幌市中央区北5条西4丁目の商業施設内で10代女性のスカート内をスマートフォンのカメラで撮影した疑いが持たれています。警察によりますと、男は階段を上る女性に後方から近づき手に持ったスマートフォンで女性のスカート内を撮影したということですが