「新馬戦」（２６日、京都）４人組ロックバンド「ＧＬＡＹ」のＴＥＲＵが名付け親の３番人気テルヒコウ（牡２歳、父コントレイル、母ミッシングリンク、栗東・矢作）が鮮やかに逃げ切った。２着を２馬身半突き放す快勝劇に、矢作師は「初めてＴＥＲＵ君が名付けてくれた馬。名付け親みたいに大物になってほしい。言うことない内容だった」と高評価。坂井は「想像以上でした。ゲートセンスがいいし、競馬も上手」と振り返った