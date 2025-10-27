「新馬戦」（２６日、新潟）センスの良さを発揮した。７番人気のオーライカモン（牡２歳、父ダノンキングリー、母サラーバ、栗東・田中克）は２番手からレースを進めると、直線は馬場の真ん中からグイグイと末脚を伸ばし、後続に３馬身差をつけて快勝した。亀田は「逃げ馬に不利な馬場になってきたので、前に行ってくれる馬がいたのは良かった。切れるタイプではないのでロングスパートをかけたけど、初戦から上手にレースを