ドジャースで働いて40年目の球団公式カメラマン、ジョン・スーフー氏が26日(日本時間27日）、自身のインスタグラムを更新。25日（同26日）のワールドシリーズ第2戦で完投勝利をした山本由伸投手（27）に、佐々木朗希投手（23）らが土下座をして称えるユーモラスなショットを披露した。スーフー氏は「Bow Down」（おじぎ）と記し、「ワールドシリーズ第2戦のヒーロー、山本由伸が、ブルージェイズ相手に完投した後、チームメー