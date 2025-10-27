「萩Ｓ」（２６日、京都）３番人気のバドリナート（牡２歳、栗東・松永幹）が、好位のインから力強く伸びて連勝を飾った。この勝利で年間１００勝を達成した坂井は「前回まではレースでも幼いところがありましたが、きょうは優等生でスッと折り合いもつきました。その分反応が良かったし、いいリズムで言うことがない内容でした」と相棒を絶賛。松永幹師も「内容が良かったし、結果もついてきたね。中距離路線になるか、その