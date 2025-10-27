お笑いコンビ「なすなかにし」が26日、都内で松竹芸能所属の芸人によるライブ「松竹秋の大笑宴祭」に参加した。那須晃行（44）が2023年12月に脳梗塞を発症し一時休養し、今月19日に約1年10カ月ぶりに漫才を披露したばかり。現在の状況について「瞬発力は衰えています。（全盛期の）80％くらいですかね」と説明。「休養前の方が面白いです」とボケて笑いを誘った。相方の中西茂樹（48）は「僕の方が緊張してスベってしまいま