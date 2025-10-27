◇高校野球秋季近畿大会準々決勝滋賀学園2―1近江（2025年10月26日さとやくスタジアム）来春の選抜出場校を決める重要な参考資料となる秋季近畿大会は26日、準々決勝3試合を行った。滋賀学園（滋賀）、神戸国際大付（兵庫）、大阪桐蔭（大阪）が4強進出を決め、来春の甲子園出場を確実にした。滋賀学園は中野壮真（2年）が選抜出場を確実にするサヨナラ打を放った。1―1の9回1死満塁から左前打。「ちょっと詰まったけど