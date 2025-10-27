日本一奪回を目指すソフトバンクは、阪神との「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」第２戦（２６日、みずほペイペイ）に１０―１の大勝で対戦成績を１勝１敗とした。打線が１４安打、２ケタ得点と奮起。周東がシリーズ新記録を樹立する５安打と大暴れすると、山川が決勝の２点打と豪快な３ランで５打点を挙げるなど打線をけん引した。初回、先発・上沢が先制を許すも踏ん張って最少失点にしのぐと、すぐさま打線が応えた。試合