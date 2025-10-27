「菊花賞・Ｇ１」（２６日、京都）１番人気のエネルジコが名手に導かれ、クラシック最終戦を制した。クリストフ・ルメール騎手（４６）＝栗東・フリー＝は２３年ドゥレッツァ、２４年アーバンシックに続く勝利で史上初の３連覇、さらに先週の秋華賞（エンブロイダリー）から２週連続のＧ１制覇を達成。またこの勝利で１１年連続のＪＲＡ年間１００勝も達成した。２着には２番人気のエリキング、３着には１３番人気のエキサイト