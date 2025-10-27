ノアのＧＨＣヘビー級王座挑戦を控える米国帰りのＹＯＳＨＩＫＩＩＮＡＭＵＲＡ（稲村愛輝＝３２）がフルスロットルだ。１１月８日の東京・後楽園ホール大会でＫＥＮＴＡ（４４）に挑むが、勢いは増すばかり。このままトップへと駆け上がれるか。稲村は２６日の春日部大会で近藤修司とシングルで対戦すると、その巨体から生み出されるパワーで圧倒。開始から５分足らずで必殺のＤＩＳＣＨＡＲＧＥを決めて３カウントを奪っ