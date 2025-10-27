『週刊プレイボーイ』で「挑発的ニッポン革命計画」を連載中の国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンが、党内外のさまざまな状況から「がんじがらめ」でスタートする自民党・高市早苗新体制の今後について考察する。＊＊＊ものは言いよう、とはこのことかもしれません。自民党・高市早苗新総裁体制の発足に際し、麻生太郎副総裁と（その義弟でもある）鈴木俊一幹事長について、「両脇を固める」というニュアンスの報道が