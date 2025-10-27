5G対応フルキーボード搭載スマホ「Unihertz Titan 2」が一般販売開始！Unihertz（ユニハーツ）は24日（現地時間）、QWERTY配列の物理フルキーボード搭載スマートフォン（スマホ）「Titan」シリーズの最新モデル「Titan 2」を一般販売開始するとお知らせしています。日本時間（JST）の2025年10月27日（月）13：00に一般販売の予約受付を開始し、予約販売分は2025年12月に出荷予定とのこと。一般販売はまずは公式Webサイト（ https:/