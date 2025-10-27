仕事量と給与が見合わないようでは、その職場に見切りをつける選択もやむを得ない。千葉県の60代女性は、20年ほど前に採用された大手スーパーでのことを振り返った。女性の仕事は東京にある本社の事務で、当時の時給は1050円。採用の時点で本社が都心部のA区から千葉寄りのB区に移転が決まっていたそうだが、そこで時給の格差が発生した。「A区採用だと時給1150円、私はB区採用で1050円。B区は時給が安かった！と、働き始めてから