◆関西大学ラグビーＡリーグ▽第４節京産大４９―２６同大（２６日・鶴見緑地）同大が京産大に２６―４９で敗れ、同大学で初めて３年連続で全国大学選手権出場を逃すことになった。全国選手権優勝４度、関西リーグ優勝最多４８度を誇る名門が、苦しいシーズンを送っている。関学大は、関大との伝統の“関関戦”を制して、開幕４連勝を飾った。次節では、同じく無敗中の天理大と対戦する。雨中の奮闘も実らず、同大が今季３敗