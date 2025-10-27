◆秋季近畿地区大会▽準々決勝滋賀学園２Ｘ―１近江（２６日・さとやくスタジアム）来春のセンバツ（２０２６年３月１９日開幕）出場校選考の重要な参考資料となる秋季近畿大会は準々決勝３試合が行われた。滋賀学園は、中野壮真一塁手（２年）のサヨナラ打で近江との“滋賀ダービー”に勝利した。劇的な幕切れだった。１―１の９回１死満塁、滋賀学園・中野がスライダーをはじき返し、打球は三遊間を破った。県大会準決勝で