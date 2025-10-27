◆アメリカンフットボール▽関西学生１部リーグ第６節立命大２７―１０関大（２６日・たけびしスタジアム京都）立命大は関大との無敗対決に２７―１０で快勝した。ＱＢ竹田剛（４年）＝大産大付＝がタッチダウン（ＴＤ）パス２本を成功するなど活躍。関学大は５ＴＤで神戸大に４４―０と大勝した。優勝争いは６勝の立命大と５勝１分けの関学大の２校に絞られ、最終節の直接対決（１１月９日・万博記念競技場）で立命大は引き分