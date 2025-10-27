◆女子プロゴルフツアー延田グループ・マスターズＧＣレディース最終日（２６日、兵庫・マスターズＧＣ＝６５６２ヤード、パー７２）単独首位で出たメルセデセス（年間ポイント）ランキングトップの佐久間朱莉（２２）＝大東建託＝が今季、通算とも４勝目を挙げ、初の年間女王に前進した。６バーディー、１ボギーの６７をマークし、大会記録を６打更新する通算２５アンダー。２位との１１打差は日本勢ツアー最大に並び、歴代