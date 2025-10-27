お笑いコンビ「なすなかにし」が２６日、所属する松竹芸能のお笑いライブ「松竹秋の大笑宴祭」を都内で行った。２０２３年１２月に脳梗塞を発症した那須晃行が１９日の大阪公演で約２年ぶりに漫才を行った。この日は、開演を前に取材に応じ「体調は大丈夫だけど、漫才が久しぶりで緊張した。漫才ができているかは分からないけど、相方が隣にいたので頑張れました、僕」と相方でいとこの中西茂樹に感謝した。発症前と現在を比べ