女子フットサル最高峰リーグ「メットライフ生命女子Ｆリーグ２０２５―２６」は２６日、神戸市立中央体育館で行われた第１３節を「メットライフ生命女子Ｆリーグタイトルパートナー記念ＤＡＹＳ」として開催した。この日は２試合が行われたほか、人気フットサル系クリエイター集団「あしざるＦＣ」と小学生とのエキシビションマッチを実施。来場者先着２０００人には木製のスマホスタンドがプレゼントされるなど、様々なイ