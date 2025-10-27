俳優の福井梨莉華（20）が、27日発売『週刊ヤングマガジン』48号の表紙＆巻頭グラビアに登場した。【別カット】「見えそう？」…やわらかすぎる“たわわ”をみせた福井梨莉華今回、29日にリリースする1st写真集『あいの道しるべ』（講談社）から秘蔵カットを公開する。福井は、インドネシア・バリ島で豊満な肉体を大胆に披露。ビキニや初挑戦のランジェリー姿で“たわわ”ボディを“大解放”している。そのほか、同号の巻中