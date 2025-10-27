いよいよ10月27日（月）から「第38回東京国際映画祭」がスタートする。海外からも多くのゲストが来日し、日本最大規模の国際映画祭が華やかにその幕を上げる。「映画祭の楽しみ方がわからない」という人も、事前予約不要かつ無料で楽しめるコンテンツもある。「レッドカーペット中継」や「屋外上映会」を通じて、映画祭の雰囲気に気軽に触れてみてはいかがだろうか。【画像】屋外上映される作品写真今年は、11月5日（水）まで