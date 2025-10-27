2025年度後期の NHK 朝ドラのモデルとなった小泉八雲と妻・セツ。いったいどのような人物で、どのような暮らしぶりだったのだろうか。『小泉八雲とその妻セツ 古き良き「日本の面影」を世界に届けた夫婦の物語』（KADOKAWA）の著者である作家の青山誠さんが考察する。文・写真＝青山誠『怪談』はセツの語りから生まれた小泉八雲の集大成である『怪談』が出版されて間もない頃のこと。その妻セツが、「私が女学校を卒業した学問のあ