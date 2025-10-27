お笑いコンビ、なすなかにしが26日、都内で、お笑いライブ「松竹秋の大笑宴祭〜若手もベテランも汗かきます〜」東京公演に出席した。那須晃行（44）は23年12月、脳梗塞で緊急カテーテル手術を受け、24年4月に約4カ月ぶりに仕事復帰。同年6月に出演したフジテレビ系「有吉くんの正直さんぽ」では、言語障害のリハビリ中であることを報告。今月19日に行われた大阪公演では、約2年ぶりの舞台漫才復帰を果たしていた。公演前に取材に応