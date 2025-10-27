10月26日に行われたWIN5は7349票的中で、9万4970円の払戻しとなった。京都競馬場で行われた菊花賞（G1・芝3000m）は、1番人気に支持されたエネルジコが人気に応えた。【菊花賞】エネルジコ鮮やかな差し切りでG1初制覇…ルメール騎手は菊3連覇7349票的中1レース目東京10R山中湖特別クリニクラウン単勝1番人気2レース目京都10RカノープスSシゲルショウグン単勝4番人気3レース目新潟11RルミエADイコサン単勝1番人気4レース目