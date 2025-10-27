今日27日は、次第に西高東低の気圧配置に変わり、冬のような天気分布に。北海道は今夜から平地でも雪。晴れる太平洋側も冷たい風が強まり、午後ほどヒンヤリ。日本海側は雨北海道は夜から雪今日27日は、次第に西高東低の気圧配置に変わり、上空にはこの時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。日本海側は雨や雪、太平洋側は広く晴天と、冬のような天気分布になりそうです。また、オホーツク海に進む低気圧が急速に発達する影響