広島・中崎がシュートの精度向上に再び意欲を示した。守護神として16〜18年のリーグ3連覇に尽力した際、スライダーと並行して投げていた変化球。今季は精度に難があったため、投球割合が「5％ぐらい」に減少。それでも150キロ台に戻った直球とフォークで復活し、19年以降では最多の登板51試合で3勝2敗、防御率2・36をマークした。来季のさらなる飛躍へ「阪神の石井君や及川君らを見ていると、自分に物足りなさを感じる。レベル