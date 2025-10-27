32歳のオリックス・阿部がサイドスローに転向する。21日の秋季練習初日に首脳陣と話し合い決断した。「チームにいないところ、と考えた時に、そこで勝負するのも悪くないと思った」。23年に自己最多の49試合に登板し21ホールドを記録した右腕も、ここ2年は登板機会が減っていた。同タイプの比嘉投手コーチからも指導を仰いでおり、岸田監督も「本人も変わりたいということ。大歓迎です」と温かく見守っていく。