ロロ・ピアーナから、柔らかくしなやかな手触りが魅力の《ベイル・ソフティ・バッグ》が登場♡カシミヤの原毛収納袋にインスパイアされたデザインで、自然な半光沢のラムスキン・ナッパや滑らかなディアスキンを使用。ドローストリング・バケットバッグは継ぎ目のないボディとハンドルが特徴で、ショルダーストラップへの変換も可能。スモールとマイクロの2サイズ、ブラックやバーントタンなど