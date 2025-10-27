ソフトバンクの板東湧梧投手（29）、茺口遥大投手（30）、川口冬弥投手（26）が、来季の戦力構想から外れていることが26日、分かった。板東はJR東日本からドラフト4位で2019年に入団。21年には中継ぎとして自己最多の44試合に登板し、2敗1セーブ、16ホールド、防御率2・52の好成績を残した。22年には先発にも起用され、レギュラーシーズン最終戦で優勝の懸かった10月2日のロッテ戦（ZOZOマリン）でも5回無失点と好投した