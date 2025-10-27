西武の広池浩司球団本部長（52）が26日、ポスティングシステムでの米大リーグ移籍を希望している今井達也投手（27）と高橋光成投手（28）との協議について「少なくとも日本シリーズをやっている間は何もない」と語った。同球団本部長は「（両者の）思いはしっかりと受け止めたので、これからしっかりと考える」とした上で、あらためて「何も（状況は）変わっていない」と強調。「せっかくセ・リーグ、パ・リーグの代表が日本一