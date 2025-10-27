【MLB】ブルージェイズ1ー5ドジャース（10月25日・日本時間10月26日／トロント）【映像】山本由伸に絶叫→ 打者が様子がおかしくなる10月25日（日本時間10月26日）行われたワールドシリーズ第2戦、トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・山本由の投じた1球に、相手主砲が思わず叫び声を上げた。5-1、ドジャース4点のリードで迎えた9回裏・ブルージェイズの攻撃。この回先頭の3番ブラディミール