アメリカのトランプ大統領が、27日に日本を訪問します。天皇陛下との会見に臨むほか、高市首相と日米首脳会談を行います。マレーシアで開催されている国際会議に出席しているトランプ大統領は、27日夕方、日本を訪れます。日本訪問はおよそ6年ぶりで、第2次トランプ政権発足後初めてです。27日は天皇陛下と会見し、28日は高市首相と日米首脳会談を行います。このほか、拉致被害者家族らとの面会も調整されています。日本訪問に先立