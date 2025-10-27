伝説のグラビア女王の最新姿が話題を呼んでいる。銚子電鉄のインスタグラムが２７日までに更新され、元グラビアアイドルでタレントの細川ふみえが登場した。「細川ふみえさんが１日駅長に就任」と題した投稿では、「『てつみちの駅・いぬぼう』オープニングセレモニーに、スペシャルゲストとして細川ふみえさんをお迎えしました。１日駅長にご就任いただき、『ふーみん列車』も特別運行」とつづられ、一日駅長とかかれたタスキ