新しいレストラン列車のイメージ（西武鉄道提供）西武鉄道（埼玉県所沢市）は、新たなレストラン列車を2028年3月から運行すると決めた。出来たてのフルコース料理を提供することにこだわり、1編成4両のうち1両を丸ごと厨房にする。車両デザインは同社の特急列車「Laview（ラビュー）」も手がけた建築家の妹島和世さんが担当する。西武によると定員は約70人。先頭車両には8人ほどが入れる個室を1室設ける。臨時列車として週末を