日本航空（JAL）が、2025年10月28日（火）10:00から11月4日（火）23:59までの期間限定で、WEB限定の「国内線航空券＋宿泊（JALダイナミックペッケージ）のタイムセール」を実施します。対象となるのは10月29日から2026年10月18日宿泊分です。クーポン併用で、１グループ最大33,000円割引になるお得な商品が設定されます。年末年始も対象となりますので、実家への帰省や、冬休み・春休みなど長期休暇期間の旅行にも利用ができます。