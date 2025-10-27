[10.26 ラ・リーガ第10節 R・マドリー 2-1 バルセロナ]ラ・リーガは26日、第10節を各地で行い、レアル・マドリーのホームでバルセロナとのエル・クラシコが行われた。昨季はバルセロナに公式戦4戦全敗だったR・マドリーがスコア以上の優勢を保ち、2-1で勝利。今季9勝1敗で2位バルセロナとの勝ち点差を5に広げ、独走態勢に入った。一方のバルセロナはFWラミネ・ヤマルが不発に終わり、痛い敗戦となった。試合前時点でR・マドリ