【プレミアリーグ第9節】(Hill Dickinson Stadium)エバートン 0-3(前半0-2)トッテナム<得点者>[ト]ミッキー・ファン・デ・フェン2(19分、45分+6)、パペ・マタル・サール(89分)<警告>[エ]ジェームズ・ガーナー(58分)、ジャック・グリーリッシュ(71分)