韓国プロ野球の起亜タイガースでバッテリーコーチを務めていた中村武志氏（58）が今季限りで退団した。26日に自身のインスタグラムで発表した。中村氏は中日などで捕手として活躍し、現役で21年プレー。05年に引退し、古巣・中日など4球団でコーチを務めた。22年からスポーツニッポン新聞で評論家活動を行ってきたが、24年に起亜タイガースで3年ぶりに現場復帰。2年間、韓国プロ野球の発展に尽力してきた。