生産者ノーザンファームは23年ドゥレッツァから3年連続、10度目の菊花賞制覇。中島文彦ゼネラルマネジャーは「成長がゆっくりな馬。ますますこれからが楽しみになります。さすがドゥラメンテ（産駒）ですね」と胸を躍らせる。2歳に父ゴールドシップの妹、1歳に父エフフォーリアの牡馬がいて、母エノラは現在、タイトルホルダーの子を受胎中だ。「お母さんがドイツのオークス馬。スタミナがあることを証明できました」と笑顔を