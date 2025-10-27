明大・小島のドラフト1位指名を受け、同じ捕手の西武・古賀悠が危機感を募らせた。ベルーナドームの秋季練習に参加。今季はチーム最多の95試合で先発マスクをかぶったが「ドラ1だからこそ球団が一番欲しい選手。捕手のポジションは一つ。危機感を持ってやらないとすぐに取られてしまう」と尻に火が付いた様子だった。打撃が売りの小島は即戦力として期待され、広池浩司球団本部長は「古賀とも話したが、高い壁になってほしい