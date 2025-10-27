■アウン 324円(+80円、+32.8％) ストップ高 アウンコンサルティング [東証Ｓ]がストップ高。23日の取引終了後、ＡＩＨａｃｋ（東京都港区）と業務提携し、「AIOコンサルティング」サービスの内容をアップデートし、共同で提供すると発表。これを手掛かりとした買いが集まったようだ。同サービスではAI検索での言及・引用状況の分析やウェブサイト上に不足するコンテンツの特定及び制作支援、AIに