7月23日に90歳で亡くなった演劇・演芸評論家の矢野誠一さんをしのぶ会が26日、東京都千代田区の日本出版クラブで行われ、親交のあった落語家の柳亭市馬（63）やフリーアナウンサーの中井美穂（60）ら約130人が出席した。スポニチ文化芸術大賞の選考委員も長く務めた矢野さん。発起人を代表して早川書房の早川浩会長は「名前のように“誠実一路”に生きてこられた方。誰もがうらやむ見事な生涯でした」と、その人生を称えた。