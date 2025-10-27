北海道・旭川中央警察署は2025年10月26日、名寄市内在住の自称・自営業の男（39）を性的姿態等撮影未遂の疑いで現行犯逮捕しました。男は同日午後7時47分ごろ、旭川市宮下通7丁目の商業施設内でスマートフォンを鞄に忍ばせて10代女性のスカート内を撮影しようとした疑いが持たれています。警察によりますと、女性は男の異変に気が付いたため撮影には至りませんでしたが、その様子を目撃していた人が警察に通報したとい