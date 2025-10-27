◇SMBC日本シリーズ2025第2戦ソフトバンク10―1阪神（2025年10月26日みずほペイペイD）【田淵幸一日本シリーズ大分析】阪神が先勝して迎えた第2戦は、ソフトバンクが大勝して1勝1敗のタイに戻した。本紙評論家の田淵幸一氏（79）は、初回に勝ち越しの2点二塁打を放った山川の打撃をクローズアップ。不振の要因である強引に引っ張る悪癖が解消されつつあるとし、対照的に阪神投手陣は「眠れる主砲」を目覚めさせたと指