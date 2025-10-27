シルクレーシングは昨年のアーバンシックに続き、2年連続での菊花賞制覇。さらにJRA・G1は先週の秋華賞に続く2週連続で通算26勝目となった。米本昌史代表は「凄い2週ですね。この馬のストロングポイント、最後のギアチェンジが凄かった。難しさのある馬ですが、ルメールも道中完璧に乗ってくれました」と興奮気味。続けて「ダービーを回避して会員さんをお待たせしました。会員の皆さんと分かち合えた勝利でした」と話した。