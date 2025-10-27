2番人気エリキングは外枠からリズム重視で後方待機策を選択。2周目の向正面では勝ち馬を目標にする隊列に。前のエネルジコが4角過ぎにスパートした時、少し遅れる形になったが、ラスト1Fは外から力強いストライドでグイグイ伸びて2着まで追い上げた。川田は「素晴らしい状態で競馬場に持って来てくれました。走り切ったと思いますし、よく頑張ってくれました。ただ前に1頭いましたね」と冷静に振り返った。