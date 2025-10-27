元新日本プロレスで「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」の内藤哲也（４３）とＢＵＳＨＩ（４２）が、香港遠征から帰国した。２４日に現地団体ＨＫＷＦの試合に出場した２人は、今後の展望について激白。さらに内藤は古巣・新日本の話題にも言及し、来年１月４日東京ドーム大会で注目の一戦が決定した?あの男?にまさかの越境エールを送った。内藤とＢＵＳＨＩは２４日にＨＫＷＦでタッグ戦に出場。勝利後は新パレハ