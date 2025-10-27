音楽特番『ベストヒット歌謡祭2025』（読売テレビ・日本テレビ系）が、11月13日19時より大阪城ホールから3時間生放送されることが決定した。MC・宮根誠司とウエンツ瑛士が、一夜限りの夢のステージを盛り上げる。【写真】司会を務めるウエンツ瑛士1968年に『全日本有線放送大賞』として放送を開始して以来、今年で57回目を迎える『ベストヒット歌謡祭』。2025年も大阪城ホールから3時間の生放送で届けられ、今年を彩った豪華ア